Honor 8X.. تصميم موجه لرواد السوشيال ميديا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة هواوي الشهر الماضي هاتفي هونر الجديدين، وهما Honor 8X وHonor 8X Max، بشاشة كبيرة جداً تصل في Honor 8X Max إلى أكبر من 7 بوصة، وهو ما يعني أنه في حجم تابلت صغير، وحمل الإصدار السابق هونر 7X شاشة كبيرة لكن قياسها 5.93 بوصة فقط.

الجهاز مميز لكونه مصنوع بتقنيات تسمح لرواد مواقع التواصل الاجتماعي استخدامه بحرية، وفاعلية عالية في كافة الأحوال الجوية والتضاريس لإمكانياته التقنية العالية من حيث الكاميرا الأمامية والخلفية التي جاءت في هذا الاصدار بدقة عالية مقارنة مع الاصدارات السابقة.

ويحمل كل من Honor 8X وHonor 8X Max تصميماً أنيقاً إلى جانب الشاشة التي تشغل معظم الجهة الأمامية للهاتف، وهي بحجم تابلت مصغر ما يساهم في دقة الاستخدام لوسائل الاتصال الاجتماعي، ومواقع الانترنت.

يأتي كل من Honor 8X وHonor 8X Max متشابهين للإصدار السابق 7X، وذلك مع وجود مستشعر لبصمات الأصابع على الجهة الخلفية وكاميرتين خلفيتين، ولا زالت Honor تستخدم منفذ micro USB في الهاتفين الجديدين، وذلك في الوقت الذي تستخدم فيه أغلب الشركات المُصنعة للهواتف منفذ USB C منذ سنوات، ويدعم الهاتفين الجديدين شبكات واي فاي بتردد 5 جيجاهرتز، ويعمل كل من هونر 8X وهونر 8X ماكس بنظام التشغيل أندرويد 8.1 اوريو بواجهة هواوي EMUI.

وفيما يعمل Honor 8X بمعالج هواوي Kirin 710، يعمل Honor 8X Max بمعالج كوالكوم Snapdragon 636، لكن هونر 8X يحمل كاميرتين بدقة أفضل مقارنة مع هونر 8X ماكس، كما يحمل أيضا شاشة بدقة أعلى، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت مقارنة مع 4 جيجابايت فقط في الإصدار بشاشة أكبر، والذي يتميز ببطارية كبيرة سعتها 5000 ميللي أمبير/ساعة.