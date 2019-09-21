«فرانكفورت للسيارات» يشهد عرض قُمرة قيادة ثلاثية الأبعاد

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

استثمرت الشركات المرتبطة بصناعة السيارات، فرصة انعقاد «معرض فرانكفورت الدولي للسيارات»، حالياً، لتُسلط الأضواء على أحدث ابتكاراتها التقنية التي تستشرف المستقبل، مثل قُمرة قيادة ثلاثية الأبعاد.

وكشفت شركة «زد إف» الألمانية عن قُمرة القيادة Safe Human Intercation Cockpit التي تم تطويرها مع شركة «فاورسيا» الفرنسية.

بدورها، كشفت شركة «بوش» الألمانية عن قُمرة قيادة بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D لإبراز الإشارات التحذيرية، على سبيل المثال، بشكل أكثر وضوحاً. وتخطط «بوش» لتقديم هذه التقنية بشكل قياسي بحلول عام 2021.

وفي السياق نفسه، عرضت شركتا «هيلا» الألمانية و«فاورسيا» الفرنسية، قُمرة القيادة المستقبلية Cockpit of the Future، التي تشير إلى تغيير وضع القيادة بين «الآلي» و«العادي» عبر التأثيرات الضوئية والموسيقى.

وفي حال انتقلت السيارة إلى وضع القيادة الآلي، فإن المقود يرجع إلى لوحة القيادة، ويتم تحويل المقعد إلى وضع الاستلقاء، وتكون هذه العملية مصحوبة بموسيقى هادئة، وومضات ضوئية خفيفة.