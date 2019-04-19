«ريزر» تطلق ميكروفوناً جديداً لـ«بلاي ستيشن 4»

المصدر: سان فرانسيسكو ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «ريزر» الأميركية (Razer) عن إطلاق أول ميكروفون بث مرخص رسمياً لجهاز الألعاب «بلاي ستيشن 4» من شركة «سوني» اليابانية.

وأوضحت الشركة أن الميكروفون Seiren X الجديد يمتاز بوزنه الخفيف الذي لا يتعدى 380 غراماً، كما يمكن توصيله بالأجهزة بسهولة عن طريق منفذ USB. ويتوافر الميكروفون باللون الأسود أو الفيروزي، على غرار الموديل المتوافر لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

وأكدت الشركة أنها حصلت على ترخيص من شركة «سوني» لاستعمال الميكروفون Seiren X الجديد مع جهاز الألعاب «بلاي ستيشن 4»، مشيرة إلى أنه ليس هناك اختلافات من حيث التجهيزات التقنية بين الموديل المخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وجهاز ألعاب «سوني، بصرف النظر عن الغطاء الأزرق.

وأوضحت «ريزر» أنه يتم التعرف إلى الميكروفون Seiren X بمجرد توصيله بجهاز الألعاب «بلاي ستيشن 4» على غرار الموديل المخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية. ويبلغ سعره نحو 100 دولار (367 درهماً).