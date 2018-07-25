أجهزة ألعاب وأذرع تحكم ملونة لـ «بلاي ستيشن 4»

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» عن إطلاق إصدار ملون من أجهزة الألعاب وأذرع التحكم، بالتزامن مع طرح لعبة «سبايدر مان» من شركة «مارفل»، المقرر في السابع من سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها ستقوم بإطلاق الإصدار القياسي من جهاز الألعاب بلاي ستيشن (PS4)، وكذلك الإصدارPS4 Pro باللون الأحمر الزاهي، إضافة إلى ظهور صورة عنكبوت كبيرة على الجانب العلوي من جهاز الألعاب، كما تأتي أذرع التحكم المرفقة بالأجهزة باللون الأحمر والأزرار باللون الأبيض.

وتتوافر أجهزة الألعاب الجديدة كباقة، حيث يأتي جهاز PS4 Pro بقرص صلب سعة واحد تيرابايت مع ذراع تحكم باللون الأحمر، فضلاً عن لعبة «سبايدر مان» على أسطوانة بلوراي، وكذلك كود تنزيل محتويات DLC.

وبيّنت الشركة أنه من أجل الاستمتاع بلعبة «سبايدر مان» الجديدة يُشترط توافر جهاز تلفاز بتقنية 4K، لإظهار المزيد من التفاصيل، وفي حال عدم توافر أجهزة 4K فإن جهاز PS4 Pro يقوم بإظهار صورة أكثر وضوحاً على أجهزة التلفاز العاملة بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD.

وأشارت إلى أنه يمكن لأصحاب نظارة الواقع الافتراضي PSVR الاستفادة من الصور الواضحة، التي يوفرها جهاز «سوني» PS4 Pro، حيث تتوافر هذه الباقة نظير سعر يبلغ نحو 400 دولار.