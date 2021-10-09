أزمة الرقائق الإلكترونية والشحن يهددان نمو «تسلا»

المصدر: تكساس ■ د.ب.أ

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون موسك، أن بأزمتي نقص الرقائق الإلكترونية، والشحن البحري، تقفان حائلاً أمام حفاظ الشركة على معدل نمو في المبيعات يتجاوز 50%.

ونقلت «وكالة بلومبرغ للأنباء» عن موسك قوله، خلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم في مدينة «أوستن» بولاية تكساس الأميركية: «لقد خضنا عاماً رائعاً، وحققنا معدلات قياسية في تسليم السيارات، ويبدو أن لدينا فرصة جيدة للحفاظ على هذا المستوى، إذا ما حصلنا على الرقائق اللازمة لهذا الغرض».

وأضاف: «نتمنى أن تتبدد أزمة نقص الرقائق الإلكترونية قريباً، وأشعر بالثقة في أن نتمكن من الحفاظ على معدل نمو يتجاوز 50% لبعض الوقت».

وفي الوقت الذي ألقت فيه أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بظلالها على صناعة السيارات خلال العام الجاري، قال موسك إن شركته المتخصصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية كابدت «كثيراً» من تحديات سلاسل الإمداد.

وتابع: «من أكبر التحديات التي واجهناها في الربع الثالث من العام 2021 العثور على سفن كافية، فهناك نقص هائل في السفن».

ويبدو أن أزمة نقص الرقائق لم تؤثر على نمو «تسلا» حتى الآن، إذ أعلنت الشركة في وقت سابق، الأسبوع الماضي، عن تسجيل مبيعات قياسية على مستوى العالم خلال الربع الثالث، بلغت 241 ألفاً و300 سيارة.