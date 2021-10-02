«أونيكس» تطلق قارئ كتب إلكترونية مع شاشة أحادية اللون

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «أونيكس» الصينية Onyx إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية «Boox Nova Air» الجديد، الذي يدعم قلم إدخال البيانات مع نظام «أندرويد 10» من «غوغل»، وإمكانية تنزيل التطبيقات.

وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية لقارئ الكتب الجديد تشتمل على شاشة أحادية اللون من الحبر الإلكتروني قياس 7.8 بوصات، لافتة إلى أنه تمت مواءمة معدل تنشيط الصورة بما يتناسب مع الغرض من استعمال الجهاز في قراءة الكتب الإلكترونية، وبالتالي، فإنه لا يمكن استعماله في عرض الصورة المتحركة.

وينبض بداخل قارئ الكتب الإلكترونية الجديد معالج ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية eMMC بسعة 32 غيغابايت، مع دعم شبكة «واي فاي» في نطاق التردد 5 و2.4 غيغاهرتز، وتقنية «بلوتوث 5.0»، إضافة إلى توافر اثنتين من السماعات لتشغيل الملفات الصوتية، كما يمكن نقل المحتويات الجديدة إلى قارئ الكتب الإلكترونية الجديد عن طريق منفذ «USB-C».

ويمتاز الجهاز الجديد بوجود إضاءة أمامية، يمكن تعديل لونها بين الإضاءة الدافئة والباردة.

ويعتمد قارئ الكتب الإلكترونية الجديد على نظام التشغيل «أندرويد 10»، وبالتالي فإنه يتيح إمكانية تثبيت التطبيقات، ويأتي بتصميم نحيف لا يتعدى سمكه 6.3 ملليمترات، وبوزن 235 غراماً.