4.2 تريليونات دولار الإنفاق العالمي على التكنولوجيا خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «غارتنر» أن تبلغ قيمة الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات 4.2 تريليونات دولار خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 8.6%، مقارنة مع عام 2020.

وقال نائب رئيس الأبحاث لدى «غارتنر»، جون ديفيد لوفلوك: «بات الإنفاق على التكنولوجيا يدخل مرحلة جديدة من بناء الميزانيات، إذ يبحث مسؤولو تكنولوجيا المعلومات عن الشركاء القادرين على التفكير في ما وراء الأنماط والتجارب الرقمية التي شهدها عام 2020، للتركيز بشكل أكبر على جهود التحول الرقمي خلال عام 2021». ونظراً إلى أن العديد من الشركات لاتزال تعاني انخفاض إيراداتها، بات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات يتسارع بوتيرة تفوق التوقعات من الإيرادات التي يمكن أن يحققها هذا الإنفاق، كما بات أعضاء مجالس الإدارة ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات أكثر استعداداً للاستثمار في التكنولوجيا التي ترتبط بشكل واضح بنتائج الأعمال. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قطاع الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات 1.2 تريليون دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 9.8% على عام 2020.