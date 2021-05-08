«إنستغرام».. الربح من التطبيق لم يعد قاصراً على المشاهير

المصدر: مدحت السويفي - دبي

الربح من «إنستغرام» سهل، ولكن لابد من معرفة خصائص التطبيق لمعرفة كيفية الربح منه، فالغالبية العظمى من مستخدمي موقع «إنستغرام» Instagram لا يعلمون أنهم يستطيعون كسب أموال من حساباتهم على التطبيق، وأن المشاهير فقط هم من يستطيعون الربح من الموقع، وأن العلامات التجارية هي من تدفع للإعلانات المباشرة على حسابات المشاهير، وأنهم يتصلون معهم بشكل مباشر لنشر الإعلانات، وهو ما دفع إدارة «فيس بوك» للتحرك في مساعدة صناع المحتوى على الربح بشكل أفضل وعدم اقتصارها على المشاهير.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فيس بوك»، مارك زوكربيرغ، أخيراً، عن مجموعة كبيرة من الميزات التي تعمل منصة «إنستغرام» على تطويرها لمساعدة المؤثرين في تحقيق المزيد من الإيرادات من المحتوى.

ويتضمن ذلك سوقاً من شأنها أن تساعد في مطابقة العلامات التجارية مع المؤثرين الذين يناسب محتواهم الجماهير التي يحاولون الوصول إليها.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن زوكربيرغ عن سوق بالعمولة يسمح للمبدعين بالحصول على تخفيضات من مبيعات المنتجات التي يوصون بها في محتواهم، وقال: «يتطلع الأشخاص إلى صناع المحتوى للحصول على توصيات حول ما هو جيد».

من جانبه، قال رئيس منصة «إنستغرام»، المملوكة لـ«فيس بوك»، آدم موسيري، إن العديد من المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي يحصلون على أموال مقابل نشر المحتوى المدعوم، لكن الهدف من هذه السوق، هو أن تلعب «إنستغرام» دوراً أكبر في مساعدة العلامات التجارية على اكتشاف المبدعين الناشئين.