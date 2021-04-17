خطوات أساسية لنقل محادثاتك من «واتس أب» إلى «تيليغرام»

إذا كنت تفكر في التوقف عن استخدام تطبيق «واتس أب»، لأي سبب، سيكون أصعب شيء تقابله هو كيفية نقل المحادثات من «واتس أب» إلى أي تطبيق آخر. لذلك خلال الأيام الماضية قامت بعض التطبيقات المنافسة؛ مثل: «تيليغرام» Telegram و«سيغنال» Signal بإطلاق أدوات جديدة تسهل عملية النقل.

وللوصول إلى أداة نقل المحادثات من «واتس أب» إلى «تيليغرام»، يجب استخدام أحدث إصدار من تطبيقي «تيليغرام» و«واتس أب». ولا توجد طريقة حالياً لتصدير جميع المحادثات من «واتس أب» إلى «تيليغرام» في وقت واحد، وستحتاج إلى نقل كل محادثة على حدة.

وبالنسبة لمستخدمي نظام «أندرويد»، انتقل إلى تطبيق «واتس أب» وافتح المحادثة التي تريد نقلها، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من المحادثة، وبعدها اضغط على خيار «المزيد» More. ثم اضغط على خيار «تصدير الدردشة» Export Chat. وستظهر لك نافذة، تتضمن خيارين، هما: «تضمين الوسائط» Include Media، و«بدون الوسائط» Without Media، لاختيار تصدير الدردشة مع إرفاق الوسائط أو بدونها، اختر ما يناسبك.

وبعدها اختر تطبيق «تيليغرام». وقم بتحديد المحادثة أو المجموعة التي تريد استيراد المحادثة إليها في «تيليغرام». وسترى الآن مطالبة باستيراد الرسائل، حدد خيار «استيراد» Import، ثم انتظر حتى تنتهي عملية النقل.

وبالنسبة لمستخدمي نظام «iOS»، انتقل إلى تطبيق «واتس أب» في هاتفك، ثم افتح المحادثة التي تريد نقلها. واضغط على جهة الاتصال أو اسم المجموعة في الجزء العلوي، ثم اضغط على خيار «تصدير الدردشة». وستظهر لك نافذة، لاختيار تصدير المحادثة مع إرفاق الوسائط أو بدونها، اختر ما يناسبك. واختر تطبيق «تيليغرام» من قائمة المشاركة، ثم حدد جهة الاتصال أو المجموعة التي تريد استيراد المحادثة إليها.

مدحت السويفي À دبي