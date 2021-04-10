إرشادات مهمة عند شراء أجهزة «باور بانك»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أصبحت أجهزة الشواحن المتنقلة للهواتف الذكية (باور بانك)، من المنتجات ذات الطلب الشائع لمستخدمي الهواتف، وذلك لما تتيحه من توفيرها لبديل الشحن النقال عند الطوارئ، وعدم القدرة لاستخدام الشحن التقليدي للهواتف، وهناك عدد من النصائح من المهم مراعاتها عند شراء تلك الأجهزة.

ومن أبرز تلك النصائح تفضيل شراء منتجات تابعة لعلامات تجارية شهيرة أو تتبع لشركات منتجة بالأساس للهواتف الذكية أو متخصصة في إنتاج مستلزمات الهواتف، وذلك تجنباً لتعريض هاتفك للضرر عند استخدام منتج يفتقد للجودة، أو تعرض المنتج نفسه للتلف السريع، لاسيما مع إمكانية تأثير بعض الأجهزة وتغير ترددات الطاقة الكهربائية عند تكرار الاستخدام لفترات في كفاءة البطارية.

كما يجب شراء شاحن متنقل بقوة لا تقل عن 10 آلاف ملي أمبير، ويفضل المنتجات ذات القدرات المرتفعة، التي تصل إلى 20 ألف ملي أمبير فما فوق، وذلك لضمان القدرة على الاستخدام اليومي لفترات طويلة.

وإذا كنت ممن لا يفضلون حمل الشواحن الثقيلة، أو تشعر بالإرهاق عند استخدام «باور بانك» أثناء استخدام الهواتف، من المهم اختيار شواحن صغيرة وخفيفة الوزن، ويفضل اختيار شواحن نحيفة الحجم أو صغيرة يمكن تثبيتها بأسفل الهاتف أو الأنواع التي تعمل عبر تثبيتها بظهر الهاتف.

أما إذا كنت ممن يملكون هواتف تدعم الشحن اللاسلكي، يفضل اختيار أجهزة تلك النوعية من الشحن، وتشمل منتجات تعمل بشكل يمكن تثبيته في خلفية الهاتف، وبما يسهل بشكل كبير من استخدام الـ«باور بانك».

ويفضل اختيار أجهزة الشحن المتنقل التي تتيح وصلات برؤوس متعددة تتناسب مع الأنواع المختلفة من الأجهزة، سواء بالهواتف أو الحواسب اللوحية أو الكاميرات الرقمية الصغيرة، فيما من المهم أن يتضمن الشحن منافذ متعددة لوصلات الشحن، وبما يتيح إمكانية شحن أكثر من جهاز في التوقيت نفسه، خصوصاً بالنسبة لأجهزة الشحن ذات القدرات المرتفعة للطاقة.