10 نصائح للحصول على «العلامة الزرقاء» في «إنستغرام»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تتيح منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» إمكانية توثيق الحسابات والصفحات الشخصية، عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة، وإكمال نموذج التوثيق داخل التطبيق (العلامة الزرقاء)، حيث يمكن أن تحصل على هذه العلامة من خلال خطوات وشروط عدة.

وللحصول على هذه العلامة، اضغط على قائمة الخيارات في حسابك الشخصي، ثم اضغط على «الإعدادات» Setting، وبعدها اضغط على طلب توثيق Request Verification.

لكنك تحتاج إلى التأكد من أن حسابك يتوافق مع بنود شروط الخدمة، وإرشادات المجتمع في «إنستغرام»، وعليك ملء نموذج الطلب، وستجد خياراً يطلب منك إرفاق صورة لمستند يثبت هويتك، كإرفاق صورة بطاقة الهوية، أو رخصة قيادة، أو جواز سفر.

وهناك 10 نصائح ستساعدك على توثيق حسابك:

1- لابد من وصف واضح عن نشاطك في قسم السيرة الذاتية بالملف الشخصي، أو ما يطلق عليه «بيو».

2- ملء طلب التحقق بشكل دقيق جداً.

3- إضافة صورة شخصية للملف الشخصي.

4- لابد أن يكون الحساب مرتبطاً برقم هاتفي.

5- أن يكون الحساب نشطاً ومتاحاً للجميع، وليس حساباً خاصاً.

6- ألا يتضمن الحساب منشورات مخالفة لإرشادات المجتمع الخاصة بـ«إنستغرام».

7- تقديم الطلب يكون لشخص حقيقي فقط.

8- تضمين رابط حساب «إنستغرام» ضمن رسائل البريد الإلكتروني مع المتابعين أو عملائك.

9- تضمين كلمات مفتاحية في «بيو» يسهل عملية البحث، وإيجاد الموقع والحساب الخاص بك.

10- حاول الحصول على مقالة خاصة بك في «ويكيبيديا»، ومواقع إخبارية، ومدونات مشهورة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن هذا الأمر مهم، وحاول الحصول على مقابلات في القنوات الفضائية.