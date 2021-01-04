نسخ النصوص في هواتف «أندرويد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحتاج مستخدمو أجهزة الهاتف إلى نسخ بعض النصوص والروابط المهمة أثناء تصفحهم الـ«ويب» لإعادة لصقها في مكان آخر، وهو أمر تتيحه نظم تشغيل الهواتف بسهولة.

وعلى الرغم من أن الشركات المنتجة للهواتف، قد تضفي بعض الاختلافات نسبياً على هواتفها، لكن يبقى في النهاية جوهر الأمر واحداً. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، وأردت معرفة القواعد الأساسية لنسخ ولصق النصوص على جهازك أثناء استخدامك لمتصفح «كروم»، اتبع ما يلي: إذا كنت تستخدم «كروم» في تصفح الـ«ويب»، وأردت نسخ كلمة واحدة من صفحة الـ«ويب»، انقر فوقها بشكل مطول، وبموجب ذلك ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات، انقر فوق خيار «النسخ» Copy.

وفي حال أردت نسخ أكثر من كلمة، اسحب العلامات الزرقاء حتى تصل إلى عدد الكلمات الذي تريده، وبمجرد تحديد ما ترغبه من كلمات، انقر فوق خيار النسخ، أما إذا أردت نسخ كل النص الموجود في الصفحة، فانقر فوق إحدى الكلمات بشكل مطول ثم فوق خيار «تحديد الكل» Select All من بين الخيارات التي ستظهر أمامك.

وبمجرد تحديد النص كله، انقر فوق خيار نسخ، علماً بأنك قد تحتاج إلى تمرير الصفحة قليلاً للوصول إلى هذا الخيار.

وللصق النص المنسوخ، توجه إلى الشاشة المرغوبة وانقر بشكل مطول فوق المنطقة الفارغة، ثم فوق خيار Paste من بين الخيارات الظاهرة أمامك.