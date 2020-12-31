«إيكو فريم».. بوابة نجاح جديدة لنظارات ذكية دون كاميرات

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشف اختبار تشغيل، أجري على الجيل الثاني من نظارات «أمازون إيكو فريم» الذكية، أن هذا المنتج ربما يكون بداية لفئة من منتجات توفر بوابة نجاح جديدة للنظارات الذكية، تضمن لها انتشاراً واسعاً، لكونها تقوم فقط على توظيف الصوت، بعيداً عن محاولات العمل مع الكاميرات والصور وتقنيات الواقعين «الافتراضي» و«المعزز»، وغيرهما من التطبيقات المستقبلية.

وأثبت الاختبار أن نظارات «أمازون إيكو فريم» تمنح مستخدميها راحة وسهولة وقبولاً غير مسبوقة في تلقي وإصدار المكالمات، والاستماع للموسيقى، وتشغيل المساعدات الصوتية، عبر مكوناتها غير المرئية العالية الخفة التي تضم ميكروفونات وسماعات، وشرائح إلكترونية دقيقة مثبتة جميعاً في ثنية الذراع بالقرب من الأذن.

وكانت شركة أمازون الأميركية طرحت الجيل الثاني من نظارة «أمازون إيكو فريم» قبل أسابيع عدة، كنظارة ذكية خفيفة موحدة المقاس، تناسب الجميع، وتتكامل تماماً مع مساعدها الصوتي «أليكسا»، أما الاختبار التشغيلي المستقل على المنتج، فأجراه محللون في موقع «ذا فيرج» المتخصص في التقنية theverge.com.

«أمازون إيكو فريم»

«أمازون إيكو فريم» هي نظارات مصنوعة بالكامل من البلاستيك اللامع، وتأتي بثلاثة ألوان مختلفة: نسخة سوداء بالكامل، وتصميم صدف السلحفاة، وإصدار يتغير لونه من الأسود إلى الأزرق، ويمكن استخدام النظارة إما كسماعة رأس تعمل بتقنية «بلوتوث»، وتقترن مع الهواتف الذكية، وأجهزة بث الموسيقى والصوت، أو أنها تعمل كمساعد صوتي شخصي رقمي، من خلال المساعد الرقمي «أليكسا»، لتكون منفذاً لإصدار الأوامر الصوتية لأجهزة أخرى عبر «أليكسا»، أو لاستخدام المساعد الرقمي في تنفيذ أوامر صوتية لإجراء وتلقي المكالمات، والبحث في الموسيقى، أو مراجعة إشعارات البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي. وخلال الاختبارات والتقييم العملي، وجد أن النظارة مناسبة ومريحة بشكل مدهش، مثل سماعات الرأس الخاصة بالمكالمات الهاتفية، وتقترن بجهاز واحد في كل مرة.

مشكلة تقنية

وعند تشغيلها مع «أليكسا» حدثت مشكلة، هي أن المساعد الرقمي «أليكسا» الموجود في النظارة، وحينما ينفذ طلب الاتصال بشخص ما، فإنه ينقل المكالمة إلى جميع الأجهزة الموجودة لديه ومرتبطة به أيضاً، فمثلاً عند طلب مكالمة على الهاتف، قامت جميع أجهزة المنزل بالرنين مع جهاز الهاتف، على الرغم من أن بقية أفراد الأسرة يستخدمونها، وبالمثل، فإنه عند طلب إجراء مكالمة عبر النظارة، والشخص يقف بالقرب من جهاز آخر في المنزل أو المكتب، حدث تداخل بين تطبيق «أليكسا» لدى النظارة ولدى الجهاز الآخر، واستغرق الأمر بعض الوقت، حتى تبينت ميكروفونات «أليكسا» الموجودة في المنزل أن المكالمة تتم عبر المساعد الرقمي الموجود في النظارة.

البطارية والشحن

توجد بعض الخواص في النظارة للمحافظة على بطاريتها، فعند خلعها ووضعها بالوضع المقلوب، يتم فصل الطاقة عن السماعة بعد ثوانٍ، توفيراً للطاقة، ويوجد هذا الإجراء، رغم أن «أمازون» تقول إن النظارة يمكنها العمل 14 ساعة متواصلة في اليوم، بمرة شحن واحدة.

ومع استخدام مختلط، أي كسماعة «بلوتوث» ومساعد صوتي في وقت واحد، تبين في الاختبارات أن النظارة يمكنها القيام بذلك لما يزيد على ثلاث ساعات من الاستخدام النشط المتواصل، لكن مع الاستخدام العادي المتقطع، ووسط العمل أو الانشغال بأنشطة أخرى، يتخللها خلع النظارة لفترة، امتد الأمر لأكثر من نصف يوم دون شحن.

تفاعل اجتماعي

وتجلت الميزة الأهم بالنظارة في أنها تمنح مستخدمها خبرة تفاعل اجتماعي جديدة، إذ يمكن استخدام النظارة في المكالمات أو سماع الموسيقى، دون لفت انتباه المحيطين بالمستخدم، لذلك سيبدأ الأشخاص من حولك في التحدث إليك كما لو كنت لا ترتدي سماعات رأس، وهناك أماكن تكون فيها التفاعلات الاجتماعية أقل خطورة أو تداخلاً مع النظارة، إذ لو كنت في غرفة انتظار مكتب الطبيب، على سبيل المثال، فإنه يمكنك الاستماع إلى الموسيقى، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى اسمك، حين النداء عليه، وشيء مشابه يمكن أن يحدث عند إجراء مكالمات أثناء ركوب الدراجة أو قيادة السيارة.

وفي النهاية، خلص المحللون إلى أن نظارات «إيكو فريم» تمثل استراتيجية أكثر ذكاء من الاستراتيجيات السابقة الفاشلة، التي حدثت في مجال النظارات الذكية، وحاولت إضافة شاشة وكاميرا إلى هذا المزيج.

وبحسب قولهم، فإن «أمازون»، كعادتها، تبدأ بحد أدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، وتكررها، حتى تصبح متاحة على نطاق واسع، وهو ما حدث مع هذه النظارة، التي أصبحت متاحة، الآن، على نطاق واسع لأي شخص.

جودة الصوت

تحتوي النظارة على مكبرات صوت صغيرة بالقرب من الأذنين من الخارج، لذلك لا توفر الصوت العميق الجهير النقي المعزول عن الضوضاء المحيطة، سواء أثناء سماع الموسيقى أو إجراء المكالمات، كما هو معتاد مع السماعات المتخصصة، التي توضع داخل الأذن.

واستطاعت السماعة في اختبار التشغيل أن توفر صوتاً عالياً وواضحاً ومعقولاً جداً يفي بالغرض، لكن في غير أماكن الضوضاء العالية، مثل: الطريق، وقطار مترو الأنفاق.

• نظارة «أمازون إيكو فريم» تتكامل، تماماً، مع المساعد الصوتي «أليكسا».