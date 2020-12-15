إنشاء الاجتماعات الدورية عبر «زووم»

المصدر: الإمارات اليوم

يسمح تطبيق «زووم» Zoom الخاص بعقد اجتماعات الفيديو والمكالمات الصوتية عبر الـ«ويب» بجدولة الاجتماعات، وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها، ومن ذلك تحديد موعد عقدها باليوم والشهر والسنة، وتحديد وقتي البدء والانتهاء، مع تحديد موضوع الاجتماع والمعرف الخاص به، وكلمة سر الدخول إليه، وما إلى ذلك من بيانات تحقيقاً للأمان والخصوصية. إلا أن كثرة هذه التفاصيل قد ترهق المستخدم، لذلك منحه التطبيق الحق في عدم ملء الحقول الخاصة بهذه البيانات في حالة الاجتماعات المتكررة التي تضم الأشخاص أنفسهم، مثل الاجتماعات الأسبوعية والشهرية المقرر لها موعد ثابت مع فريق العمل. وأتاح التطبيق كذلك الاحتفاظ بـ«إعدادات» هذه الاجتماعات وعنوان «ويب» واحد لها. لذلك، إذا كنت من مستخدمي إصدار «ويندوز» من تطبيق «زووم»، فإنه يمكنك إنشاء الاجتماعات الدورية عبر التطبيق، من خلال النقر فوق التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو فوق خلفية زرقاء. انتقل يعد ذلك إلى نهاية النافذة الجديدة، وانقر فوق قائمة «الجدولة» Schedule التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل تقويم، وهنا ستظهر أمامك نافذة أخرى خاصة بـ«جدولة اجتماع جديد» Schedule A Meeting. سجل موضوع الاجتماع وحدد اليوم والشهر والسنة والموعد، وكذلك المدة المقدرة للاجتماع، ثم أضف علامة التأشير إلى خيار: «اجتماع دوري» Recurring Meeting داخل قسم: «الموضوع» Topic في النافذة السابقة، وذلك بالنقر داخل المربع الصغير المجاور له. استكمل البيانات بحسب رغبتك، ثم انقر فوق زر: «جدولة» Schedule في نهاية الجانب الأيمن من النافذة.