التعرف إلى دلالة الضوء الكهرماني في AirPods

المصدر: الامارات اليوم

تتميز علبة الشحن الخاصة بسماعات «AirPods» وسماعات «AirPods Pro» بقدرتها على شحن السماعة لمدد طويلة.

ويلاحظ مستخدمو هذا النوع من السماعات انبعاث أضواء مختلفة الألوان من مصباح «الليد» الموجود بعلبة الشحن، وبظهور هذه الأضواء أحياناً في شكل وميض، وأحياناً في شكل ضوء ثابت، دون أن يعرف المستخدم سبب حدوث ذلك، أو دلالة تغير هذه الألوان.

لذا إذا كنت من مستخدمي هذا النوع من السماعات وأردت التعرف إلى المؤشرات التي تدل عليها هذه الأضواء، اتبع النصائح التالية:

- إذا ظهر ضوء بلون الكهرمان Amber light عندما تكون علبة الشحن فارغة، فهذا يعني أن بطارية علبة الشحن غير مكتملة، وأنها تحتاج إلى الشحن.

- في حال ظهور الضوء الكهرماني عند التوصيل بمقبس الكهرباء، فهذا يعني أن علبة السماعات بدأت حالة الشحن بالفعل.

- أما إذا تحول ضوء «الليد» في علبة الشحن بمجرد أن أدخلت السماعة إليها، من الأخضر إلى لون الكهرمان، فهذا يوضح أن السماعة غير ممتلئة البطارية، وأن علبة الشحن بدأت في شحنها.

- وإذا لاحظت ظهور وميض كهرماني في علبة الشحن، فهذا يعني ببساطة أنك تواجه مشكلة في «عملية الإقران» Pairing Error، وسيكون عليك إعادة ضبط السماعات بالنقر مع التثبيت فوق زر «الإقران» Pairing في خلفية علبة الشحن، وإعادة عملية الاقتران ثانية.