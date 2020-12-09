تغيير أسماء الأماكن على «خرائط غوغل»

المصدر: الإمارات اليوم

يوفّر تطبيق «خرائط غوغل» ميزات عدة قد لا ينتبه المستخدم إلى وجودها، اعتقاداً منه بأن الفائدة الأساسية للتطبيق هي الكشف عن الأماكن وطرق الوصول إليها. ومن ذلك مثلاً إمكانية إضافة تصنيف أو علامة لاسم المكان الذي تتكرر الزيارات إليه، بحيث لا يكون المستخدم مضطراً لاستخدام الاسم الرسمي للمكان، أو تذكر الوظيفة الخاصة به. ويسهل هذا الأمر البحث الصوتي عن أسماء الأماكن. كما أن «غوغل» ستستخدم إضافة الطابع الشخصي على الأماكن عبر منتجاتها الأخرى، لتقدم للمستخدم بدورها التوصيات المناسبة والاعلانات التي تتناسب مع المكان. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل»، فإنه يمكنك تغيير أسماء الأماكن على الخريطة من خلال فتح التطبيق أولاً على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة تضم مجموعة مسارات.

ابحث عن المكان الذي ترغب في زيارته، عبر حقل «البحث» في التطبيق، أو حاول الوصول إليه عبر الخريطة.

انقر بعد ذلك فوق المستطيل الأبيض الذي يضم اسم المكان في نهاية الشاشة، وعندما تظهر أمامك أيقونة النقاط الثلاث الرأسية أعلى يمين الشاشة، انقر فوقها، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار: «إضافة تصنيف» Add Label، وأضف الاسم الذي تريده داخل الحقل الخاص بـ«إدخال العلامة» Enter Label أعلى النافذة التي ظهرت أمامك.

وبموجب ذلك، سيظهر أمامك الاسم الذي حددته في المكان الخاص بالاسم الرسمي على الخرائط.