قبول المحتوى المرسل باستخدام ميزة «المشاركة القريبة»

المصدر: الامارات اليوم

أطقت شركة «غوغل» الأميركية، في يوليو الماضي، ملمحاً جديداً سهل على مستخدمي هواتفها تبادل المحتوى مع الأجهزة القريبة، وأطلقت عليه اسم ملمح «المشاركة القريبة» Nearby Share.

يعمل الملمح الجديد بالطريقة نفسها التي يعمل بها ملمح Air Drop في الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي او إس»، إذ يستطيع المستخدم تشارك الروابط والملفات من خلال الملمح الجديد بسهولة تامة.

فيما تتميز واجهة استخدام الملمح الجديد ببساطة شديدة.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي الإصدارات الحديثة من نظام تشغيل «أندرويد»، وتشارك البعض معك المحتوى من خلال هذا الملمح، فإنه يمكنك قبول المشاركة عبر هواتف «أندرويد» من خلال النقر فوق تنبيه «المشاركة القريبة» Nearby Share الذي وصل إلى جهازك، وتجده بجواره أيقونة «الملمح» التي تبدو في شكل خطين ملتفين.

انقر بعد ذلك فوق زر التشغيل الأزرق في نهاية الجانب الأيمن من النافذة التي ظهرت أمامك، ليبدأ هاتفك في البحث عن العناصر التي تم تشاركها معك، ثم انقر فوق زر «قبول» للسماح بعملية المشاركة.