تنظيم مظهر الكتابة اليدوية في تطبيق الملاحظات

المصدر: الامارات اليوم

يسمح تطبيق الملاحظات في أجهزة «آي باد» لمستخدمي قلم «أبل»، بالكتابة بخط اليد داخل التطبيق، وهو أمر يحرص عليه من يفضلون تسجيل ما يطرأ على أذهانهم من أفكار أولاً بأول، لكن بعض المستخدمين، قد يعزف عن استخدام الكتابة بخط اليد خوفاً من المظهر غير المنظم للمحتوى المكتوب.

لذا قدمت شركة «أبل» لمستخدمي الملمح الفرصة لتنظيم طريقة الكتابة عبر شبكة من السطور والخطوط التي يستطيع المستخدم الاستعانة بها في هذا الصدد. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Notes عبر أجهزة «آي باد» وأردت استخدام شبكة السطور، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق Notes على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ورقة تحتوي مجموعة من الأسطر، ثم انقر فوق زر إنشاء مذكرة جديدة في أعلى يمين الشاشة، ومن ثم انقر فوق زر «المشاركة» Share الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مربع يعلوه سهم في أعلى الشاشة، وعندها سيظهر أمامك الخيار الخاص بـ«الخطوط والشبكات» Lines & Grids، اختر من النافذة المنبثقة الشكل الذي ترغبه من السطور أو شبكات الخطوط المرغوبة، وبموجب ذلك سيصبح الشكل المختار خلفية للملاحظة لتسهل عليك الكتابة بخط اليد.