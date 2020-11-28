تطبيق ملمح Reels على فيديوهات «إنستغرام»

المصدر: الامارات اليوم

أضافت منصة «إنستغرام» ملمح Reels إلى ميزات المنصة أخيراً، وفضلت نشره تدريجياً في مناطق العالم المختلفة.

وذلك لتقليد النجاح الذي حققه تطبيق Tik Tok الذي يعتمد على الفيديوهات القصيرة التي لا تزيد مدة عرضها على 15 ثانية.

وسمحت للمستخدم بالاستعانة بمكتبة الموسيقى عبر المنصة وتزويد الفيديو بالملصقات والنصوص والتأثيرات.

لكن بعض المستخدمين قد يفضل عدم تصوير فيديو جديد بهذه الطريقة، ويقرر تطبيق الملمح الجديد فقط على أحد الفيديوهات التي قام بتسجيلها في السابق، وهو أمر تسمح به المنصة أيضاً.

فإذا كنت ممن توافر لهم استخدام الملمح الجديد، فاتبع الخطوات التالية لتطبيق ملمح Reels على مقاطع الفيديو السابقة في المنصة:

افتح تطبيق «إنستغرام» على هاتفك سواء كان يعمل بنظام التشغيل «أندرويد» أو «آي أو إس»، ثم انقر فوق أيقونة الكاميرا في أعلى يسار الشاشة، وتوجه إلى شريط الخيارات الموجود تحت زر التقاط الصورة ثم انقر فوق زر Reels، ومن ثم انقر فوق أيقونة «المعرض» Gallery في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، واختر الفيديو المرغوب من جهازك. ولتحدد جزءاً معيناً من الفيديو، مرر الشريط وحرك حافتيه للداخل أو الخارج بحسب رغبتك.

وإذا كنت ترغب في إضافة الموسيقى، فانقر فوق أيقونة الصوت التي تبدو في شكل نغمة موسيقية، واختر الموسيقى المرغوبة ثم انقر فوق زر «تم» Done، وبعدها انقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى اليمين في الأسفل لمعاينة الفيديو، ثم فوق الأيقونة نفسها مرة أخرى لتشارك الفيديو عبر منصة «إنستغرام»، وأخيراً، انقر فوق زر «المشاركة» Share الأزرق في نهاية الشاشة.