تحديد إحداثيات الموقع باستخدام «خرائط أبل» عبر «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

يعزف البعض عن استخدام نظام تحديد المواقع في تحديد إحداثيات الأماكن والوصول إليها باستخدام تطبيقات الخرائط، ظناً منهم أن هذا الأمر صعب أو غير دقيق، لكن الحقيقة أنه يمكن تحديد الأماكن بدقة لأي موقع على سطح الأرض، ويستطيع مستخدمو تطبيق «خرائط أبل» الوصول إلى هذه الإحداثيات التي تمثل خطوط الطول والعرض لمواقعهم أو لأية مواقع خرى بسهولة، لذلك إذا كنت من مستخدمي «خرائط أبل» Apple Maps عبر أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك الوصول إلى إحداثيات موقعك من خلال فتح التطبيق أولاً، ثم انقر فوق زر «إظهار الموقع الحالي» في أعلى يسار النافذة، ويبدو في شكل سهم رمادي.

انقر بعد ذلك فوق موقعك عندما يظهر على الخريطة كدائرة زرقاء، ثم انقر فوق زر المعلومات الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «i».

ستظهر أمامك على الفور نافذة منبثقة تضم إحداثيات خط الطول Longitude والعرض Latitude للمكان المرغوب، وهنا يمكنك من خلال النافذة نفسها تشارك موقعك مع الآخرين Share My Location أو إسقاط دبوس عليه Drop Pin.