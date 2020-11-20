استخدام أزرار التحكم في فيديوهات Reels

المصدر: الامارات اليوم

مع الانتشار الواسع لتطبيق «Tik Tok» في العالم، حاولت منصة «إنستغرام» الاستفادة من أهم الملامح التي يطرحها التطبيق والتي جعلته يحظى بالشعبية، لذا أطلقت ملمح Reels وبدأت باختباره في بعض مناطق العالم، وتسعى للتوسع فيه تدريجياً.

ويسمح الملمح بالتقاط فيديوهات لا تزيد مدتها على 15 ثانية، وتزويدها بالمرشحات والموسيقى من «كتالوج المنصة»، وتشاركها مع الآخرين عبر «إنستغرام» وعبر المنصات الأخرى.

فإذا كنت من مستخدمي «إنستغرام» وممن يستطيعون الوصول إلى الملمح الجديد، يمكنك التعرف الى هذه الأزرار التي ستظهر أمامك فور اختيار ملمح Reels قبل استخدامه، كما يلي: انقر فوق زر «المؤقت» Timer الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة، لتقرر حجم الفيديو الذي ستقوم بإنشائه مسبقاً، حيث تستطيع إنشاء فيديو تراوح مدته بين ثانيتين و15 ثانية.

أو انقر فوق زر «التأثيرات» Effects الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل وجه مبتسم، للاستفادة من التأثيرات التي يقدمها تطبيق «إنستغرام» عبر ملمح «Reels»، وذلك بتصفح محتويات مكتبة التأثيرات والتمرير بينها لاستعراضها كلها، ثم النقر فوق أيقونة تصفح التأثيرات التي تبدو في شكل عدسة.

ويمكنك النقر فوق زر السرعة، الذي يبدو في شكل دائرة تحتوي على سهم يشير جهة اليمين، لتغيير سرعة الفيديو الخاص بك، والاختيار من بين السرعات المتاحة.

أما بالنسبة لزر الصوت، فإنك تستطيع استخدام صوتك أو البحث عن الموسيقى داخل مكتبة الموسيقى التي يتيحها «إنستغرام»، ومن خلال قسم For You سيقدم لك التطبيق موسيقى مخصصة اعتماداً على خياراتك السابقة.