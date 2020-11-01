«سيسكو» تُسرّع تبنّي السحابة الآمنة عبر WAN Edge

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «سيسكو» منصة الشبكة الواسعة WAN Edge الجديدة، التي من شأنها أن تساعد العملاء في تسريع تبنّي السحابة وتوفير اتصال آمن و«مؤتمت» للتطبيقات عبر السحابة ومركز البيانات ومنصة الحافة.

وتوفر المنصة الجديدة، بفضل التحليلات الداخلية، رؤية أوضح على مشكلات الشبكة أو التطبيقات وتدير عملية اتخاذ القرارات المستنيرة لتحسين تجربة المستخدم.

وتسارعت جهود المؤسسات في تبني تقنيات السحابة، وتعزيز قوة الحوسبة لتشغيل مجموعة أوسع من التطبيقات وتحسين الأداء، وأصبحت تواجه فرق تقنية المعلومات نتيجةً لذلك تعقيداً متزايداً وصعوبة في التحكم ومراقبة التطبيقات التي تعمل على شبكاتهم. وتتسبب هذه التحديات بتقييد المرونة والقدرة على توفير التجارب الآمنة والمتصلة. وقال الرئيس التنفيذي للتقنية لدى «سيسكو» في الشرق الأوسط وإفريقيا، أسامة الزعبي: «مع انتشار التطبيقات وازدياد أعباء العمل والخدمات التي أصبحت موزعة بشكل أكبر عبر سلسلة الحوسبة السحابية، أصبحت تواجه المؤسسات تحديات جديدة في بنية منصة الشبكة الواسعة WAN. لذلك ستحتاج شركات تقنية المعلومات عند بناء هياكل الوصول السحابية الآمنة إلى المرونة لتغيير مسارها، وتوسيع إمكاناتها بسرعة، لتواكب احتياجات الشركات المتغيرة. وتربط منصة Cisco Catalyst 8000 Edge بين منصة الشبكة الواسعة WAN والحافة الرقمية لتوفر اتصالاً آمناً وعالي الأداء للمستخدمين الموزعين إلى أي سحابة، مع توفير قدرات الرقابة والاطلاع على بيانات تقنية المعلومات وتعزيز مرونة الأعمال».