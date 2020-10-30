الاطلاع على الأماكن قبل الحجز

المصدر: الامارات اليوم

من المعروف أن الصورة تغني عن عشرات الكلمات، لأنها تكشف الكثير من التفاصيل التي لا ينتبه البعض لوجودها، كما أنها تتجاوز الرأي الشخصي إلى الحقائق نفسها. لكن مع وجود المرشحات والفلاتر التجميلية قد يتغير شكل الصور لتصبح أفضل.

كما أن وجود الكثير من الصور عبر الـ«ويب» والحصول عليها بسهولة، قد يجعل البعض يستعين بها، ويدعي أنها صورة حقيقية لما يتحدث عنه.

وتتكرر هذه المشكلة في الترويج للأماكن السياحية والفنادق بصفة خاصة، حيث يتم نشر صور بعيدة عن الحقيقة.

وإزاء ذلك، قررت شركة «غوغل» مساعدة مستخدميها عن طريق تطبيق الخرائط، إذ يمكن للمستخدم الاطلاع على الفندق أو المنتجع الذي ينوي زيارته للتعرف إلى حقيقة المكان، بعيداً عن الصور الخادعة. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق الهواتف، وقررت رؤية كيف يبدو المكان الذي تريد زيارته، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «خرائط غوغل» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل الدبوس الذي يتم تثبيته على الخرائط، واستخدم حقل البحث أعلى الشاشة في البحث عن الفندق أو المنتجع الذي ستزوره، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر للوصول إلى شكل المكان الخاص بالمنطقة، وذلك عبر الصندوق الصغير الذي يحتوي على صور للمبنى، ثم انقر فوق الصندوق لترى شكل المنطقة على الطبيعة، وبعدها استخدم «التكبير» Zoom In و«التصغير» Zoom Out لمراجعة المكان، وذلك بتمرير إصبعك عبر الشاشة.