استخدام «Google Lens» في الترجمة

المصدر: الامارات اليوم

يساعد تطبيق «Google Go» مستخدميه على أداء الكثير من المهام بسرعة. ومن ذلك، مثلاً، استخدام بحث «غوغل» الصوتي والنصي بسرعة، حتى في حالة الاتصالات البطيئة، وتوفير باقة بيانات الهاتف أثناء الاستعانة بهذه الميزات. كما يتميز التطبيق بحجمه الصغير، الذي لا يتجاوز سبعة ميغابايت، إلى جانب ملمح «Google Lens» الذي يمكن للمستخدم من خلاله ترجمة النصوص، سواء كانت مكتوبة فوق لافتة أو ورقة أو عبر شاشة جهاز. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «Google Go»، وترغب في استخدام ملمح «Google Lens»، فاتبع الخطوات الآتية: افتح تطبيق «Google Go» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة ملونة فوقها حرف «g»، ثم انقر فوق أيقونة العدسة الموجودة داخل حقل البحث في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وبعد ذلك اختر اللغة التي ترغب في الترجمة إليها، ومن ثم ابدأ بالتقاط صورة للنص الذي ترغب في ترجمته وانتظر برهة، وعندها انقر فوق تبويب الترجمة في نهاية الشاشة، وسيظهر النص مترجماً إلى اللغة التي اخترتها.