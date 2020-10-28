نصائح قبل تغيير إعدادات الظهور في «لينكدإن»

المصدر: الامارات اليوم

تسمح شبكة «لينكدإن»، المتخصصة في التوظيف، بإخفاء ظهور مستخدميها على الشبكة، إذا أرادوا ذلك، حرصاً على خصوصيتهم.

وتطلق «لينكدإن» على هذا الملمح اسم «إدارة الحالة» Managing Status. وتتيح التغيير في هذا الوضع عبر الحاسب، أو من خلال تطبيق هواتف «أندرويد». لكن بعض المستخدمين قد يتراجعون عن تغيير الملمح، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى التأثير في أنشطة الشبكة الأخرى. فإذا كنت من أصحاب الحسابات عبر «لينكدإن»، فإنه يمكنك الاستفادة من النصائح التالية قبل أن تقرر تغيير الإعدادات الافتراضية: إذا اخترت أن يكون وضع نشاطك على الشبكة غير مرئي لأي شخص، فانقر فوق خيار No One، وعندها لن يستطيع أحد رؤية آخر مرة كنت موجوداً فيها عبر الشبكة Last Seen، لكن إذا كنت قد تواصلت مسبقاً مع شخص يستخدم الشبكة عبر تطبيق الهاتف، فسيمكنك رؤية آخر مرة مارس فيها نشاطاً عبر الشبكة، ومع ذلك فهذا الأمر سيعتمد على حالة النشاط التي اختارها هو أيضاً.

انتبه إلى أن تغيير حالة النشاط عبر الشبكة لن يؤثر مطلقاً في إرسال واستقبال الرسائل، فبإمكان الآخرين أن يرسلوا إليك الرسائل دون أن يعرفوا بوجودك في هذه اللحظة عبر الشبكة، وكذلك يمكنك استقبالها بغض النظر عن نشاطك عليها.

ستظهر حالة نشاطك على شبكة «لينكدإن»، من خلال نقطة خضراء مجاورة لاسمك، كما هي الحال في تطبيقات التراسل، أما إذا كنت نشطاً عبر تطبيق الهاتف فقط، فستظهر بجوار اسمك نقطة بيضاء بحواف خضراء.

لاحظ أن الخيار الافتراضي لحالة النشاط، عندما تنشئ حساباً على شبكة «لينكدإن»، هو إظهار نشاطك لـ«جهات اتصالك» Your Contacts فقط، لكن بمقدورك تغيير هذا الخيار الافتراضي وقتما تشاء.