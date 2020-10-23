الوصول إلى عنوان «IP» الخاص بجهازك

المصدر: الامارات اليوم

يحتاج المستخدم أحياناً إلى الوصول إلى عنوان «IP» الخاص بجهازه، لأنه مثلاً يفكر في دخول جهاز الحاسب الخاص به إلى شبكة أخرى، أو لتعرض جهازه لمشكلة معينة في الاتصال بـ«الويب» في شبكات العمل وغيرها.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى هذا العنوان بأكثر من طريقة.

ومن أسهل هذه الطرق ما يمكن أن يتم عبر تطبيق «إعدادات ويندوز» Settings App في نظام التشغيل «ويندوز 10». فإذا كنت من مستخدميه اتبع هذه الخطوات للوصول بسهولة إلى عنوان «IP» الخاص بجهازك: انقر فوق قائمة «إبدأ» Start في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذ الجديدة، وانقر فوق ترس «الإعدادات» Settings، ومن ثم مرر داخل لوح القوائم الموجود في الجانب الأيسر من النافذة التي ظهرت أمامك حتى تصل إلى تبويب Ethernet وانقر فوقه، وبعدها مرر داخل الجانب الأيمن من النافذة حتى تصل إلى الرابط الخاص بـ«الشبكة ومركز المشاركة»Network And Sharing center وانقر فوقه، وبعد ذلك انقر فوق اسم الشبكة الخاصة بك، وستجدها غالباً باللون الأزرق في الجانب الأيمن من النافذة، ثم انقر فوق زر «التفاصيل» Details في النافذة الصغيرة التي ظهرت أمامك، وستجد عنوان «IP» الخاص بجهازك مسجل أمام هذه العبارة «IPv4 Address».