تنزيل التطبيقات مباشرة إلى «ساعة أبل»

المصدر: الامارات اليوم

كان على مستخدمي «ساعات أبل» في السابق استخدام هواتف «آي فون» في تنزيل التطبيقات التي يحتاجونها. لكن مع طرح نظام التشغيل «Watchos 6» أصبح بمقدور المستخدم تنزيل التطبيقات إلى الساعة مباشرة دون الحاجة للهاتف.

ومع ذلك فإنه لايزال بمقدور المستخدم الاستعانة بالطريقة القديمة في تنزيل التطبيقات من خلال الهاتف.

فإذا كنت من مستخدمي الساعات العاملة بنظام التشغيل «Watchos 6» يمكنك اتباع ما يلي لتنزيل التطبيقات إلى ساعتك مباشرة: انقر فوق أيقونة متجر التطبيقات الموجودة عبر الشاشة الرئيسة للساعة. وإذا كنت تبحث عن تطبيق معين، انقر فوق خيار البحث Search، ويمكنك أيضاً التمرير للأسفل واستكشاف مجموعات التطبيقات المتاحة لساعة أبل وميزات كل منها.

ويمكنك النقر فوق التطبيق للتعرف الى الوصف الخاص به، ثم فوق زر «الحصول عليه» Get إذا كان تطبيقاً مجانياً أو فوق زر «السعر» Price إذا كان مدفوعاً.

وانقر مرتين فوق الزر الجانبي لتنزيل وتثبيت التطبيق على الساعة.

ولاحظ أنه عند تنزيل التطبيق للمرة الأولى سيظهر تلقائياً على هاتفك أيضاً، وفي استطاعتك تغيير هذا الإعداد لو أردت.