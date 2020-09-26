حل مشكلات تنزيل الملفات في متصفح Brave

المصدر: الامارات اليوم

تتعدد الأسباب التي تحول دون تنزيل الملفات من الويب إلى أجهزة المستخدم، سواء كانت في شكل مستندات أو امتدادات للمتصفحات ومظاهر خاصة بها. لكن أسباب المشكلة تختلف من ملف لآخر ومن موقع لآخر، لذا تسعى المتصفحات الحديثة ومنها متصفح Brave إلى رصد رسائل الخطأ التي تظهر للمستخدم، وتفسير سبب ظهورها وتقديم الحل كلما أمكن لكل مشكلة منها. فإذا كنت من مستخدمي المتصفح عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ويندوز»، اتبع هذه الخطوات لحل مشكلات تنزيل الملفات: إذا ظهرت أمامك رسالة تفيد بأن قرص التخزين ممتلئ «Disk Full»، فهذا يعني أنه لا توجد مساحة فارغة على حاسبك لتنزيل الملف، لذا حاول حذف بعض الملفات غير المهمة من الحاسب، أو أفرغ سلة المهملات.

وإذا ذكرت رسالة الخطأ أن الأذونات غير كافية Insufficient Permissions أو النظام مشغول System Busy، فهذا يعني أن المتصفح لا يستطيع حفظ الملف على حاسبك، ولإصلاح هذه المشكلة قم بالغاء عملية التنزيل وحاول ثانية. وبدلاً من النقر فوق الملف لتنزيله، انقر فوق الرابط بزر الفأرة الأيمن، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار: حفظ الرابط في صورة Save link As، وتابع الخطوات، وتأكد من تنزيل الملفات إلى مكان يمكنك الوصول إليه كسطح المكتب Desktop أو مجلد المستندات Documents Folder.

وإذا ظهرت أمامك رسالة تفيد بأنك تحتاج إلى إذن Needs Authorization فهذا يعني أنه ليست لديك صلاحية تنزيل الملف، لذا حاول الاتصال بالقائمين على الموقع أو الخادم، أو حاول أن تجد الملف على موقع آخر.