«مايكروسوفت» تُطلق «كورتانا» مجدّداً ليعمل مع خدماتها المختلفة

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، عن إطلاق مساعدها الصوتي الذكي «كورتانا» من جديد، بعد أن كانت الشركة سحبته رسمياً قبل سنوات عدة من سوق المساعدات الصوتية الذكية، العاملة بالميكروفونات والأجهزة الاستهلاكية.

وأوضحت أن «كورتانا» سيعمل كأداة من أدوات الإنتاجية الملحقة بمنتجات الشركة الرئيسة، وهي «مايكروسوفت تيم» لاجتماعات الفيديو، و«آوت لوك» للبريد الإلكتروني، فضلاً عن «أوفيس 365» للأعمال المكتبية عبر الخدمات السحابية، ونظام التشغيل «ويندوز 10» على الحاسبات، ليصبح «كورتانا» الأداة الذكية التي تنقل خواص ووظائف تلك المنتجات جميعاً للعمل بالأوامر الصوتية، ويبدأ المساعد الذكي رحلة جديدة ساعياً لأن يصبح أفضل مساعد أعمال صوتي.

«إيجنت 2020»

وكشفت «مايكروسوفت» عن هذا التطور الجديد في مسيرة مساعدها الصوتي خلال مؤتمر «مايكروسوفت إيجنت 2020» الذي انتهت فعالياته أمس، وتابعتها «الإمارات اليوم» عبر خدمة البث الحي والمسجلة لوقائعه في غرفة الأخبار على موقع «مايكروسوفت».

وظهر «كورتانا» في العديد من العروض التي قدمها مديرو «مايكروسوفت» المعنيون بمنتجاتها المختلفة، وعلى رأسهم نائب رئيس «مايكروسوفت» لخدمة «أوفيس 365»، جاريد سباتارو، ومديرة تسويق منتجات «مايكروسوفت»، آيا تانج، التي قالت إنه «ربما تكون الشركة قد تخلت عن سوق المساعدات الرقمية الصوتية العامة لكل من (إليكسا) و(مساعد غوغل)، لكن من العدل أن نذكر أن هناك تغيراً لجعل (كورتانا) أفضل مساعد أعمال يمكن أن يكون عليه».

«مايكروسوفت تيم»

وخلال الكلمة الرئيسة للمؤتمر، عرض سباتارو، حاسباً من فئة «سيرفس هب 25»، يعمل بشاشة 85 بوصة، وأجهزة مصاحبة صغيرة، تحمل اسم «غرف تيم»، وهي عبارة عن حزم خارجية من الكاميرات وشاشات العرض الصغيرة لتسهيل الاجتماعات، فضلاً عن خدمة «مايكروسوفت تيم»، وتطبيقات مثل «تيم كاستنج»، و«روم ريموت».

وأوضح أن جميع هذه المنظومة تعمل صوتياً من خلال مساعد «كورتانا» الصوتي، الذي ينقل معظم خواص وإمكانات «مايكروسوفت تيم» وتطبيقاته الفرعية للأوامر الصوتية، بما في ذلك الاستماع للمحادثة وتسجيلها ونسخها، ومشاركة الملفات، مشيراً إلى أن «كورتانا» لا يظهر بصورة مباشرة في هذه المنظومة، لكن باعتباره المحرك الذي يشغل برنامجاً جديداً أطلقت عليه مايكروسوفت اسم «تيم سبيكر» أو «ميكروفون تيم»، الذي سيسمح للحاضرين بقضاء وقت أقل في تدوين الملاحظات ومتابعة المحادثة بسهولة أكبر.

وأضاف سباتارو: «سيساعد هذا على أن تصبح الاجتماعات أكثر شمولاً للحاضرين عن بُعد، وفي الغرف، على حد سواء، ليتم فتح الاجتماع والانضمام اليه وانهاؤه ونسخه وتسجيله، وغير ذلك عبر الأوامر الصوتية».

«كورتانا» عبر الهاتف

وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضاً لتشغيل «كورتانا» على تطبيقات «مايكروسوفت» تيم التي تعمل على الهواتف الذكية، بنظامي تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس»، لكنها تعمل حالياً داخل الولايات المتحدة فقط.

وقال سباتارو، إن في هذه التطبيقات إذا نقر المستخدم فوق زر الميكروفون في الجزء العلوي الأيمن من تطبيق «تيم»، فيمكنه بدء التحدث إلى «كورتانا»، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساعد المستخدم في الانضمام إلى الاجتماع، وتسهيل الاتصال بجهة اتصال، وبدء محادثة، ومشاركة الملفات، وإعطائه قائمة بملفاته، والتنقل من قناة إلى أخرى، وذلك كله بمجرد التحدث.

«شغل بريدي»

وذكر سباتارو، أن وظيفتي «شغل بريدي» و«الملخص اليومي»، هما أبرز استخدام لـ«كورتانا» في برنامج «آوت لوك» للبريد الإلكتروني وأجندة المواعيد، مبيناً أن الأولى تجعل من الممكن استعراض الرسائل وقراءتها عبر أوامر صوتية، ثم أرشفتها أو الرد على المرسل عبر الإملاء الصوتي، وهي تعمل مع أكثر من حساب، ويمكن استخدامها مع سماعات الرأس، ليتم قراءة الرسالة ثم الاتصال بالمرسل، ويمكن ضبطها لتشغيل رسائل البريد الإلكتروني من شخص أو وقت أو موضوع معين، أو مجرد قراءة البريد الإلكتروني من الأشخاص المفضلين لديك.

«الملخص اليومي»

وأضاف سباتارو أن وظيفة «الملخص اليومي»، هي ميزة متاحة لمستخدمي «أوفيس 365»، وتعرض ملخصاً يومياً ليس فقط للبريد الإلكتروني، لكن لكل ما هو موجود في «آوت لوك» وتطبيق «إكستشينغ» وجداول الاجتماعات وقوائم المهام وعروض «باور بوينت»، وغيرها.

أكثر إنتاجية

أفادت شركة «مايكروسوفت» بأن «كورتانا» سيكون تطبيقا مستقلاً داخل نظام التشغيل «ويندوز»، وليس جزءاً متكاملاً معه، ليصبح التطبيق أكثر تركيزاً على الإنتاجية، فيبحث بذكاء في المستندات عبر محركات الأقراص المحلية والمشتركة، موضحة أنه على سبيل المثال، يحول «كورتانا» البحث عن «اعرض لي عرض المبيعات الأخير» إلى قائمة بالمستندات ذات الصلة، ويمنح المستخدم تنبيهاً سريعاً للاجتماع المقبل، مع استكمال رابط للانضمام إليه والمواد التمهيدية، كما أنه يتيح طرح استفسارات خاصة بالعمل مع الزملاء وفق الجداول الزمنية.