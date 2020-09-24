«هوامي» الصينية تطرح سواراً بوظائف صحية ورياضية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت «شركة هوامي الصينية» سوارها «Amazfit Band 5» الجديد الذي يقدم العديد من الوظائف الصحية.

وأوضحت الشركة أن السوار يأتي مزوداً بمستشعر «SpO2» لقياس محتوى الأكسجين في الدم، مع مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، الذي يراقب النبض على مدار الساعة.

كما يتتبع السوار النوم، والدورة الشهرية، ويراقب مستوى التوتر وتمارين التنفس. ويمكن أيضاً تسجيل التدريبات باستخدام 11 وضعاً رياضياً مختلفاً.

ويدعم السوار المساعد الصوتي «أليكسا» من «أمازون». كما أنه مجهز بشاشة AMOLED قياس 1.1 بوصة.

ويتمتع السوار بمقاومة للماء حتى عمق 50 متراً. وسيتوافر نهاية الشهر الجاري بسعر 45 دولاراً (نحو 165 درهماً).