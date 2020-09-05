عرض أسماء مُستقبِلي الرسالة نفسها تلقائيا

المصدر: الامارات اليوم

تتيح تطبيقات البريد إرسال الرسالة نفسها إلى أكثر من شخص لأنها تهمهم جميعاً، كما هي الحال مثلاً عند إخبار المديرين وفريق العمل بتطورات الأمر في موضوع ما أولاً بأول، لكن بعض المستخدمين لا يرى لهذا الأمر أهمية كبيرة، لذا يقوم تطبيق البريد في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» بإخفاء هذه المعلومة افتراضياً، إذ يمكن للمستخدم تكبير النافذة والاطلاع عليها، لو أراد.

ومع ذلك، فإن هناك من المستخدمين من تهمه للغاية هذه المعلومة، وربما يحرص على معرفتها قبل قراءة الرسالة.

فإذا كنت أحد هؤلاء وترغب في إظهار هذه المعلومات تلقائياً وبشكل دائم مع الرسائل التي تتلقاها عبر أجهزة «آي باد»، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر داخل لوح القوائم في الجانب الأيسر من نافذة الإعدادات، حتى تصل إلى تطبيق «البريد» Mail وانقر فوقه، ومن ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة ومرر حتى تصل إلى تبويب «قائمة الرسائل» Message List.

وبعد ذلك ابحث تحت التبويب السابق عن خيار «إظهار أسماء من تلقوا الرسالة نفسها أو نسخة منها» Show To/‏Cc Labels، وعندها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين ليظهر اللون الأخضر بجانب الزر.