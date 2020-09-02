تغيير تصميم علامات التبويب في «إيدج»

المصدر: الامارات اليوم

دعمت شركة «مايكروسوفت» أخيراً، متصفحها «إيدج» بمجموعة من الميزات الجديدة، كان أبرزها تغيير الشكل الخارجي للمتصفح وتقديمه عدداً كبيراً من الميزات المتعلقة بإضفاء الطابع الشخصي. وكذلك تغيير المظهر الخاص بالتبويبات الجديدة التي يتم فتحها أي تغيير التخطيط الخاص بالصفحة الجديدة التي يتم فتح صفحات الـ«ويب» من خلالها.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» في أحدث إصداراته، اتبع الخطوات التالية لإضفاء طابعك الخاص على علامات التبويب الجديدة: افتح «إيدج» الذي تغير شكل الأيقونة التقليدية الخاصة به لتكتسب مظهراً مموجاً، ثم انقر فوق أيقونة ترس الإعدادات الرمادي في أعلى يسار الصفحة، لتظهر أمامك نافذة منسدلة تضم الخيارات المتاحة لتعديل مظهر الصفحة وتخطيطها عند فتح علامة تبويب جديدة، حيث يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أنماط: «نمط التركيز» Focused، أو «النمط الملهم» Inspirational، أو «نمط المعلومات» Informational. ويمكنك أيضاً النقر داخل النافذة نفسها فوق خيار «مخصص» Custom لتعديل مظهر ومحتويات التبويبات الجديدة حسب رغبتك، بحيث تتمكن من إظهار بعض العناصر وإخفاء البعض الآخر. كما يمكنك النقر فوق رأس القائمة المنسدلة بجوار اللغة لتختار اللغة التي يتم عرض التبويب الجديد بها.

دعمت شركة «مايكروسوفت» أخيراً، متصفحها «إيدج» بمجموعة من الميزات الجديدة، كان أبرزها تغيير الشكل الخارجي للمتصفح وتقديمه عدداً كبيراً من الميزات المتعلقة بإضفاء الطابع الشخصي. وكذلك تغيير المظهر الخاص بالتبويبات الجديدة التي يتم فتحها أي تغيير التخطيط الخاص بالصفحة الجديدة التي يتم فتح صفحات الـ«ويب» من خلالها.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» في أحدث إصداراته، اتبع الخطوات التالية لإضفاء طابعك الخاص على علامات التبويب الجديدة: افتح «إيدج» الذي تغير شكل الأيقونة التقليدية الخاصة به لتكتسب مظهراً مموجاً، ثم انقر فوق أيقونة ترس الإعدادات الرمادي في أعلى يسار الصفحة، لتظهر أمامك نافذة منسدلة تضم الخيارات المتاحة لتعديل مظهر الصفحة وتخطيطها عند فتح علامة تبويب جديدة، حيث يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أنماط: «نمط التركيز» Focused، أو «النمط الملهم» Inspirational، أو «نمط المعلومات» Informational. ويمكنك أيضاً النقر داخل النافذة نفسها فوق خيار «مخصص» Custom لتعديل مظهر ومحتويات التبويبات الجديدة حسب رغبتك، بحيث تتمكن من إظهار بعض العناصر وإخفاء البعض الآخر. كما يمكنك النقر فوق رأس القائمة المنسدلة بجوار اللغة لتختار اللغة التي يتم عرض التبويب الجديد بها.