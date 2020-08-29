نصائح لصوت أكثر وضوحاً أثناء التسجيلات الصوتية

المصدر: الامارات اليوم

يلعب وضوح الصوت دوراً مهماً عندما يحتاج المرء إلى المشاركة في اجتماع عبر الـ«ويب»، أو التحدث مع الأصدقاء، أو تسجيل محتوى لإذاعته للجمهور.

وقد يبحث البعض عن حلول لهذا الأمر عبر البرامج، على الرغم من أن من المفترض القيام ببضع خطوات ضرورية، قبل البدء في اتخاذ الخطوات الأخرى. لذلك، يمكنك الحصول على تسجيل صوتي واضح، أو تقليل الضوضاء التي تظهر في الخلفية عبر الكمبيوتر، من خلال النصائح التالية:

-استخدم سماعات الرأس، فالميكروفون يلتقط أحياناً بعض الضوضاء التي تتسبب فيها مكبرات الصوت، ومن ثم، فإن وضع سماعات الرأس سيقلل الصدى.

-استخدم الميكروفون أو سماعة رأس مخصصة، فكثير من الميكروفونات المدمجة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة قليلة الجودة.

-قلل، أو ابتعد عن الأماكن التي تصدر منها الضوضاء، بغلق النوافذ والابتعاد عن فتحات التهوية، والانتقال إلى الغرف الأقل ضجيجاً، ثم أغلق التطبيقات التي قد تتسبب في اهتزاز مراوح الكمبيوتر المحمول.

-ابعد الميكروفون عن فمك، حتى لا يستمع الطرف الآخر إلى صوت تنفسك، واصمت عندما ينتهي دورك في الحديث.