استثناء صفحة العنوان من الترقيم في «أوفيس»

المصدر: الامارات اليوم

يحتوي تطبيق «مايكروسوفت أوفيس» ميزات عدة تساعد المستخدم على إعداد ما يريد من مستندات بطريقة سهلة. ومن ذلك مثلاً استخدام النماذج سابقة الإعداد والاستعانة بميزات التنسيق المتعددة، مع سهولة تعديلها بما يتلاءم وحاجة كل مستخدم. وأحياناً يرغب المستخدم في بدء ترقيم الصفحات من بداية المستند نفسه واستثناء صفحة العنوان من الترقيم، وهو أمر يتيحه التطبيق بسهولة. فإذا كنت من مستخدمي «مايكروسوفت أوفيس» وأردت استثناء صفحة العنوان من الترقيم، اتبع الخطوات التالية: افتح المستند المرغوب وانتقل إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة، ثم انقر فوق قائمة «الإدراج» Insert في الجانب الأيسر من الشريط، وانتقل إلى قسم Header And Footer ضمن القائمة الفرعية التي ظهرت أسفل شريط القوائم في الأعلى، ومن ثم انقر فوق تبويب «رقم الصفحة» Page Number، وبعدها مرر دخل النافذة المنسدلة، ثم انقر فوق خيار «تنسيق أرقام الصفحات» Format Page Number، وعندها انتقل إلى نهاية النافذة التي ظهرت أمامك وسجل رقم صفر داخل الحقل الفارغ المجاور لخيار «البدء من» Start At ثم انقر فوق زر «الموافقة» Ok، ومن ثم سيعتبر التطبيق أن ترقيم صفحة العنوان هو الرقم صفر ويبدأ العد من بعدها، وانقر الآن فوق «إعدادات التذييل» Footer في الأعلى إذا كنت تستخدم طريقة الترقيم أسفل الصفحة، أو إلى Header إذ كنت تستخدم طريقة الترقيم في أعلى الصفحة، ثم انقر فوق خيار Edit Footer أو Header وأزل رقم الصفحة من صفحة الغلاف.