الاستماع إلى قوائم تشغيل «سبوتيفاي» دون إنترنت

المصدر: الامارات اليوم

رغم أن كلفة استخدام البيانات على الهاتف تعدّ مرتفعة إذا قورنت بالشبكات اللاسلكية، فإن مستخدمي تطبيقات البث الموسيقي لا يتوقفون عن الاستماع إلى كل جديد، وهو ما يستنزف باقة البيانات بسرعة. لذا يلجأ بعض مستخدمي الإصدارات المدفوعة من هذه التطبيقات إلى تنزيل قوائم التشغيل التي يرغبون فيها إلى أجهزة الهاتف والاستماع إليها من دون اتصال بالإنترنت، للحفاظ على باقة بيانات الهاتف.

فإذا كنت تستخدم تطبيق «سبوتيفاي» للبث الموسيقي عبر هواتف «آي فون 11»، وسبق لك تنزيل إحدى قوائم التشغيل من «سبوتيفاي» إلى الهاتف، فبإمكانك الاستماع إليها باتباع ما يلي: افتح تطبيق «سبوتيفاي» للموسيقى وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة خضراء بداخلها أنصاف أقطار سوداء منحنية الحواف، ثم انقر فوق تبويب الصفحة الرئيسة في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وبعدها انقر فوق أيقونة الترس الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ومن ثم انقر فوق خيار «التشغيل» Playback، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة، حرك المؤشر المجاور للخيار الأول فيها الخاص بـ«عدم الاتصال بالويب» Offline من اليسار إلى اليمين حتى يظهر أمامك اللون الأخضر.