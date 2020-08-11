استخدام «الفلاتر» الصوتية في «سناب شات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّم تطبيق «سناب شات» ملمح «المرشحات والفلاتر» الصوتية منذ فترة، لكن مع ذلك لا يعرف بعض المستخدمين عنه شيئاً، فمعظمهم مهتمون بـ«فلاتر» الكاميرا الموجودة في التطبيق.

وتوفر «الفلاتر» الصوتية للمستخدم إمكانية تغيير نغمة الصوت، وعند إضافتها للملامح الأخرى في التطبيق يمكن للمستخدم إثراء مشاركاته وإبهار متابعيه.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «سناب شات» ولم يسبق لك تجربة هذا الملمح، اتبع الخطوات التالية للوصول إلى «الفلاتر» الصوتية: تأكد من تحديث تطبيق «سناب شات» على هاتفك إلى إصدار حديث، وافتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل قناع أبيض، ثم سجل فيديو من خلال التطبيق للاستعانة بملمح «الفلاتر» الصوتية في تغيير الصوت الوارد به، وبعدها انقر مع التثبيت فوق زر الصوت الذي يبدو في شكل «ميكروفون» صغير في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وعندها ستظهر أمامك قائمة تضم «فلاتر» صوتية متنوعة كصوت السنجاب أو صوت الدب أو صوت «الروبوت»، اختر ما تريده منها، علماً بأن النقر فقط من دون تثبيت فوق الزر السابق سيكتم الصوت الخاص بالمنشور الذي تطالعه.