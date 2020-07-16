إعادة التواصل مع الأشخاص عبر «فيس بوك»

المصدر: الامارات اليوم

تحاول الشبكات الاجتماعية المختلفة مساعدة المستخدم على الشعور بالراحة في كل علاقات التواصل التي تتم من خلالها، ومن ثم الإبقاء على من يرغب في صداقته والتخلص من متابعة من لا يحب.

ومن الشبكات التي تتبع ذلك شبكة «فيس بوك»، حيث تترك للمستخدم حرية اتخاذ قرارات التواصل وإلغاء المتابعة بسهولة. فأحياناً يقوم المستخدم بمتابعة بعض الأشخاص أو المجموعات، ثم يشعر بالملل أو اختلاف التوجهات، وعندها يلغي متابعة بعض الأشخاص وتلك المجموعات، ثم يعاود التواصل مع أولئك الأشخاص أو تلك المجموعات مرة أخرى.

فإذا كنت من مستخدمي «فيس بوك»، واتخذت قراراً بإلغاء المتابعة ورغبت في التراجع عنه، يمكنك اتباع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى حسابك عبر إصدار الـ«ويب» من «فيس بوك»، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة التي تبدو في شكل سهم يشير إلى الأسفل بجوار أيقونة علامة الاستفهام في شريط القوائم أعلى الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار تفضيلات آخر الأخبار وانقر فوقه، وبعدها مرر داخل النافذة التي ظهرت حتى تصل إلى خيار إعادة التواصل مع الأشخاص والمجموعات التي ألغيت متابعتها، وعندها ستظهر المجموعات والأشخاص الذين توقفت عن رؤية المنشورات الخاصة بهم، وهنا انقر فوق صورة الشخص أو المجموعة التي ترغب في إعادة متابعتها لتعود إلى مشاهدة منشوراتها في آخر الأخبار.