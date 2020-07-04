بث الفيديوهات بدقة «إتش دي» في تطبيق «زووم»

المصدر: الامارات اليوم

يتميز تطبيق «زووم» Zoom المتخصص في إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو واجتماعات الويب بميزات عدة، منها سهولة الاستخدام، وإمكانية تعديل الإعدادات الافتراضية بما يتناسب مع رغبة كل مستخدم، ومنها أيضاً إمكانية تعديل «الإعدادات» الخاصة بالفيديو.

فنظراً لكون الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة مزودة بكاميرات «ويب» ضعيفة الإمكانات، وبسبب بطء الاتصالات، فقد قرر التطبيق ألا يكون الإعداد الافتراضي لبث الفيديو بدقة HD video، لكنه سمح للمستخدمين الذين يتمتعون باتصالات سريعة وسرعات تحميل جيدة، بالتغيير إلى دقة HD Video.

لذلك، يمكنك تغيير الإعداد الافتراضي لدقة الفيديو، من خلال فتح تطبيق «زووم» Zoom على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا بيضاء فوق خلفية زرقاء.

انتقل إلى أعلى الجانب الأيسر من النافذة، وانقر فوق ترس «الإعدادات» Settings، ثم مرر داخل لوح القوائم الوارد يسار الشاشة، ثم انقر فوق قسم: «الفيديو» Video.

ستظهر أمامك على يمين الشاشة، نافذة جديدة، وهنا مرر داخلها حتى تصل إلى قسم: My Video.

انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار: «تفعيل ميزة الدقة العالية للفيديوهات» Enable Hd الذي يندرج تحت القسم السابق.