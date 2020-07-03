تشغيل خلفية المشاهدة الافتراضية في «زووم»

المصدر: الامارات اليوم

في ظل انتشار فيروس «كورونا»، بدأ الكثيرون يديرون أعمالهم عن بُعد، ويتواصلون من خلال مؤتمرات الفيديو واجتماعات الـ«ويب».

ومن أشهر التطبيقات التي صادفت قبولاً كبيراً خلال الفترة الماضية تطبيق «زووم» Zoom الخاص بمؤتمرات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت، وذلك للمزايا العديدة التي يمنحها لمستخدميه وسهولة استخدامه خاصة لدى هؤلاء الذين تصلهم دعوات الاجتماع.

ومن أفضل الميزات التي يقدمها التطبيق ميزة الخلفية الافتراضية، فاجتماعات العمل تستدعي أن تكون خلفية من يشارك في الاجتماع ذات طابع خاص، ولا تكشف فوضى الغرف أو بعض التفاصيل الخاصة.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Zoom عبر هواتف «آي فون»، وأردت تغيير خلفية المشهد الذي تجلس فيه واستخدام الخلفيات الافتراضية اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا الفيديو، ثم انتقل إلى نهاية الشاشة وانقر فوق زر «المزيد» More الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ثلاث نقاط أفقية، ومرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «الخلفية الافتراضية» Virtual Background وانقر فوقه، ومن ثم اختر الخلفية التي تريدها من بين الخلفيات التي ستظهر أمامك، علماً بأن الخيارات المتاحة عبر هواتف «آي فون» أقل كثيراً من تلك المتاحة في إصدارات الحاسبات الشخصية، وإن كان بمقدورك أن تختار خلفية من اختيارك الشخصي.