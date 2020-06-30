تشغيل ملمح «صورة داخل صورة» في «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

يتميز تطبيق iTunes على أجهزة «ماك» العاملة بنظامي التشغيل «macOS Sierra» و«macOS Mojave»، بدعم ملمح «صورة داخل صورة» Picture in Picture.

ويتمتع تطبيق الموسيقى وتطبيق التلفاز على نظام التشغيل «macOS Catalina» بالميزة نفسها. ويعني هذا أن بمقدور المستخدم تشغيل الفيديو الذي يروقه في الوقت نفسه الذي يعمل فيه على أي تطبيق يريده. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بأي من تلك النظم، وترغب في تشغيل ملمح «صورة داخل صورة» على أجهزة «ماك»، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق iTunes أو «تطبيق الموسيقى» Music App أو «التلفاز» TV App على جهاز «ماك»،

ثم قم بتشغيل الفيديو المرغوب عبر أي من التطبيقات السابقة، ومن ثم انقر فوق أيقونة ملمح «صورة داخل صورة» Picture in Picture في الجانب الأيمن من شريط التحكم في الفيديو، وإذا أردت نقل نافذة تشغيل الملمح، ضع مؤشر الفأرة في أي مكان على النافذة ثم ابدأ بسحبه إلى أي من الأركان الأربعة للشاشة.

ويمكنك أيضاً نقل النافذة إلى أي من الحافتين العموديتين للشاشة لإخفائها. ولتغيير حجم النافذة، ضع مؤشر الفأرة على الزاوية السفلى جهة اليسار ثم اسحبه لزيادة أو تقليل حجم نافذة الملمح.