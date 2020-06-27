«زوهو»: «كوفيد ــ 19» يسرّع اعتماد المدفوعات اللا تلامسية في الإمارات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكدت شركة «زوهو» العالمية للبرمجيات أن التدابير الصحية الجديدة، الناجمة عن «كوفيدـ19»، تشكل حافزاً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات للشروع في عملية تحول رقمي كاملة.

وأضافت أن الشركات في الدولة تعمل على تسريع وتيرة اعتمادها حلول الدفع الإلكتروني اللاتلامسي، بحيث لم يعد المستهلك بحاجة إلى تمرير بطاقته وكتابة رقم السر، أو التوقيع على الإيصال عند صندوق الدفع. وتوقع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «زوهو»، علي شبدار، أن تشهد أساليب الدفع اللاتلامسية في متاجر دولة الإمارات نمواً بنسبة 10 إلى 20%، خلال العام الجاري، لافتاً إلى اعتماد المتاجر الكبرى بالدولة تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية على نحو متزايد.

وأكد أن المستويات العالية من الإلمام بالتكنولوجيا لدى سكان الإمارات، والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها الدولة، فضلاً عن توظيف تجّار التجزئة والمؤسسات المالية لأحدث التكنولوجيات، تسهم في تعزيز هذا التوجه.

وأضاف: «قبيل انتشار فيروس كورونا المستجد، استضافت دولة الإمارات عدداً من أكبر شركات بيع التجزئة عبر الإنترنت، مثل: (سوق دوت كوم)، و(نون دوت كوم)، وحالياً، تتحول جميع الشركات تقريباً إلى نظم المدفوعات اللاتلامسية».