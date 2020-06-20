إنشاء المجلدات الذكية في أجهزة «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

يقدّم تطبيق Finder في نظام التشغيل «ماك» ملمحاً مهماً، وهو إمكانية إنشاء «مجلد ذكي» Smart Folder يجمع تلقائياً العناصر التي يرغبها المستخدم في مجلد واحد.

وبموجب ذلك، يستطيع المستخدم جمع المحاضرات التي أعدها وحفظها في أماكن متفرقة في جهازه في مجلد واحد. ويوفر هذا الملمح وقت المستخدم، ويقلل مخاطر فقد بعض العناصر ويساعده على العمل بشكل أكثر كفاءة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك إنشاء هذا المجلد الذكي، من خلال فتح تطبيق Finder الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نصفي وجه.

انقر فوق قائمة «ملف» File أعلى يسار الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار: «مجلد ذكي جديد» New Smart Folder، وهنا ستظهر أمامك نافذة المجلد الذكي.

حدد المكان الذي يجمع المجلد الملفات منه، كأن تنقر فوق خيار: «هذا الكمبيوتر» This Mac، ثم انقر فق علامة الجمع أعلى يمين النافذة، لتضيف مصادر أخرى للمحتوى الذي تريد إضافته إلى المجلد.

وفي التبويب الخاص بـ«النوع» Kind، حدد نوع العناصر التي تريد ضمها للمجلد، مثل «التطبيقات» Application أو «المستندات» Document أو «المجلدات» Folder أو «الصور» Image.

وفي حال أردت مثلاً جمع العروض التقديمية المبعثرة في مجلدات عدة على جهازك، فاختر نوع: «المحاضرات» Presentation، وبموجب ذلك ستضاف المحاضرات الجديدة التي تعدها تلقائياً إلى هذا المجلد بصرف النظر عن مكان حفظها.