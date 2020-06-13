إخفاء الحالة عن بعض جهات الاتصال في «واتس أب»

المصدر: الامارات اليوم

قد يفكر المرء عشرات المرات قبل أن يقدم على نشر رأيه وأفكاره والتعبير عن حاله Status على الشبكات الاجتماعية، خوفاً من تباين الآراء حول ما يكتبه، لاسيما إذا كان جمهوره متعدد الانتماءات. لذلك، حاولت بعض الشبكات الاجتماعية أن تمنح مستخدمها السماح برؤية هذه المنشورات لأشخاص دون غيرهم.

ومن الشبكات التي انتهجت هذا الأسلوب شبكة «واتس أب»، من خلال ما أطلقت عليه «خصوصية الحالة» Status Privacy. فالوضع الافتراضي يتيح مشاهدة الحالة من قبل الآخرين، إذا كانت أرقام هواتف الطرفين مخزنة ضمن جهات الاتصال.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر الهاتف، فإنه يمكنك إخفاء الحالة WhatsApp Status عن جهات اتصال معينة، من خلال فتح تطبيق «واتس أب» على جهازك، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوق أيقونة «الحالة» Status، التي تبدو في شكل دائرتين تحتوي إحداهما الأخرى.

توجه إلى أعلى يسار النافذة الجديدة، وانقر فوق خيار «الخصوصية» Privacy، ثم انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث أعلى يمين النافذة في هواتف «أندرويد».

انقر بعد ذلك داخل النافذة المنسدلة فوق خيار: «خصوصية الحالة» Status Privacy. وستظهر أمامك نافذة جديدة لتختار منها من يمكنه رؤية تحديثات الحالة الخاصة بك، وهنا انقر فوق خيار: «جهات الاتصال الخاصة بي» My contacts، لتسمح لكل جهات الاتصال برؤية تحديثات الحالة.

انقر فوق خيار: «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء» My contacts except، لتحدد الأشخاص الذين لا ترغب في رؤيتهم لتحديثات الحالة، ثم انقر فوق خيار: «تشارك الحالة فقط مع» Only share with، لتختار جهات اتصال بعينها تتشارك معهم تحديثات الحالة، وأخيراً، انقر فوق زر: «تم» أعلى يمين الشاشة.