إيقاف كل التنبيهات الواردة من تطبيق «واتس أب»

المصدر: الامارات اليوم

قد تشكل التنبيهات والإشعارات Notifications إزعاجاً للبعض ممن يستخدمون الشبكات الاجتماعية، خصوصاً إذا كان هؤلاء على علاقة بعدد كبير من جهات الاتصال، ومنضمين إلى عدد كبير من المجموعات، إذ تصل إليهم بموجب ذلك تنبيهات متتالية بشأن كل جديد في هذا المجموعات، ومن ثم يفضلون إيقاف كل تنبيهات «واتس أب» للتخلص من الإزعاج المتواصل، فإذا كنت أحد هؤلاء ومن مستخدمي تطبيق «واتس أب» عبر أجهزة «أندرويد»، فإنه يمكنك اتباع هذه الخطوات لإيقاف كل التنبيهات الواردة من التطبيق:

افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

مرر للأسفل حتى تصل إلى تبويب: «التطبيقات» Apps وانقر فوقه، ثم ابحث عن تطبيق «واتس أب» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة بيضاء فوق أرضية خضراء.

ابحث داخل النافذة التالية عن خيار: «التنبيهات» Notifications وانقر فوقه، ثم حرك المؤشر الموجود بجانب خيار: «حظر كل التنبيهات» Block All Notifications داخل النافذة التالية من اليسار إلى اليمين لتفعيله.