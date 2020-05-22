تعيين مؤقت للنوم عند الاستماع للكتب الصوتية

المصدر: الامارات اليوم

أصبح استخدام الكتب الصوتية أمراً شائعاً، إذ يمكن للمستخدم أداء المهام التقليدية أثناء الاستماع إلى هذه الكتب، كأداء تمرينات اللياقة البدنية، أو بعض الأعمال المنزلية أثناء الاستماع للكتب الصوتية، ومن ثم دفع الملل والاستفادة من المحتوى.

ويفضل كثيرون أن يكون استماعهم لهذه الكتب قبل النوم مباشرة لمساعدتهم على الاسترخاء. لكن البعض يخشى الاستغراق في النوم أثناء الاستماع لهذه الكتب مع استمرار التشغيل، فيفقد المستخدم النقطة التي وصل إليها في الاستماع، وقد يضطر إلى إعادة الاستماع للكتاب من البداية كيلا يفوته أي جزء من المحتوى. والحقيقة أن تطبيقات الكتب الصوتية انتبهت لهذا الأمر، ومنحت مستخدمها ميزة ضبط مؤقت يتوقف فيه تشغيل الكتاب تلقائياً بحيث يعرف مكان الوقوف عند إكمال الاستماع في المرة المقبلة. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Ibooks من شركة «أبل» عبر أجهزة «ماك»، اتبع ما يلي لتعيين ما يطلق عليه مؤقت النوم في التطبيق: افتح تطبيق الكتب Ibooks على جهاز «ماك»، ثم افتح الكتاب الصوتي الذي ترغب في الاستماع إليه، ومن ثم انقر فوق تبويب «المزيد» More الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ثلاث نقاط أفقية بجوار أيقونة الكتاب الصوتي في نهاية الجانب الأيسر من الشريط الجانبي، وبعدها مرر داخل النافذة التي ظهرت حتى تصل إلى خيار «مؤقت النوم» Sleep Timer، ثم مرر فأرة الحاسب فوق الخيار السابق واختر الوقت الذي تفضله من القائمة المنبثقة التي ظهرت أمامك.