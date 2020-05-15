الوصول إلى بيانات «موديل» أجهزة «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

في كثير من الأحيان لا يستطيع المستخدم الوصول إلى بعض المعلومات البسيطة الخاصة بالأجهزة المختلفة التي يمتلكها، وفي أحيان أخرى ينسى هذه المعلومات ويحتاج لتذكرها. ومن ذلك مثلاً «موديل» جهاز الحاسب الخاص به، وهي معلومة قد يحتاج إليها ليعرف مدى توافق الجهاز مثلاً مع بعض الأجهزة التي ينوي إقرانها به.

وفي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك» يمكن الوصول إلى هذه المعلومة بسهولة عبر بعض الخطوات البسيطة.

فإذا كنت من مستخدمي هذا النوع من الأجهزة، اتبع الخطوات الآتية للوصول إلى «موديل» الجهاز: انقر فوق شعار «أبل» الذي يبدو في شكل تفاحة بيضاء في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك فوق الخيار الأول «حول هذا الجهاز» About This Mac، لتظهر نافذة جديدة تعرض في البداية الإصدار الخاص بنظام التشغيل Software Version، وتعرض أسفله مباشرة المعلومات الخاصة بـ«موديل» الجهاز.

وإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك بوك»، ولم تتمكن من تشغيل الجهاز والحصول على هذه المعلومات، ستجد رقم «الموديل» مطبوعاً على ملصق صغير في الأسفل، وتستطيع وقتها البحث عن الرقم الموجود عبر الـ«ويب» لتصل إلى معلومات تفصيلية عن «موديل» الجهاز.