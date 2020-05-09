تعيين مؤقت للنوم عند الاستماع إلى الكتب الصوتية

المصدر: الامارات اليوم

توفر الكتب الصوتية الكثير من الوقت، إذ يمكن للمستخدم الاستماع إلى الكتاب الذي يفضله أثناء أدائه مهامه المعتادة، مثل تمرينات اللياقة البدنية، وأعمال المنزل والتسوق، كما أنها تساعد على الاسترخاء في فترة ما قبل النوم.

إلا أن النعاس قد يغلب بعض المستخدمين الذين يستمعون إلى الكتب الصوتية قبل النوم، فلا يعرفون النقطة التي توقفوا عندها في الاستماع، ما يضطرهم إلى إعادة الاستماع للنص من البداية حتى لا يفوتهم شيء، أو قد يستسلمون ويتركون الجزء الذي لم يستمعوا إليه. لذلك، ينصح الخبراء بتحديد موعد للنوم في التطبيقات الخاصة بالكتب الصوتية، ومنها تطبيق Books App من «أبل»، الذي يعرف المستخدم بالنقطة التي توقف عندها. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق Books App، فإنه يمكنك إنشاء مؤقت للنوم عند الاستماع للكتب الصوتية عبر أجهزة «آي أو إس»، من خلال فتح التطبيق على جهاز «آي فون» أو «آي باد».

انقر فوق الكتاب الصوتي الذي تريد فتحه في مساحة الشاشة بأكملها، ثم انقر فوق أيقونة القمر في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة.

ستظهر أمامك نافذة صغيرة، وهنا حدد داخلها الوقت الذي تريده من الخيارات المتاحة أمامك، أو اختر مدة أخرى، إذا رغبت في ذلك بالنقر فوق خيار: «التخصيص» Custom في نهاية النافذة.