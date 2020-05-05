الوصول إلى سجل البحث في Google Earth Pro

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يساعد تطبيق Google Earth Pro مستخدمه في الوصول إلى الأماكن التي يريدها بسهولة شديدة، سواء كانت على المستويات الأكبر كالدول والمقاطعات والمحافظات والمدن، أو على المستوى الأصغر مثل الشوارع والمعالم. ويحتفظ بعمليات البحث التي قام بها المستخدم على جهاز الحاسب حتى يجدها بسهولة، إذا أراد العودة لمشاهدتها مجدداً أو أراد زيارتها ثانية. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، ورغبت في الوصول إلى قائمة الأماكن التي بحثت عنها في السابق، فاتبع الخطوات التالية: افتح التطبيق على جهاز الحاسب، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجسم رمادي للكرة الأرضية، ثم انتقل إلى الجانب الأيسر من الصفحة، وانقر فوق زر «السجل» History، الذي يظهر باللون الأزرق أسفل الجانب الأيمن من حقل البحث وبجواره علامة التأشير، لتظهر أمامك نافذة منسدلة تضم كل الأماكن التي قمت بالبحث عنها، وبجوار كل مجلد أيقونة الجمع، انقر فوقها لترى الأماكن الفرعية التي تنتمي إلى المكان نفسه، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة بجوار أيقونة الجمع، لتستعرض الخيارات الأخرى المتاحة للتعامل مع المكان، كإظهار البالون أو حفظ المكان في قائمة «أماكني» My Places.