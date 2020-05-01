التحكم في بيانات تطبيقات «غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

عندما أطلقت شركة «غوغل» نظام التشغيل (Android 10) ضمنته عدداً كبيراً من الملامح المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمستخدم. لذلك منحت المستخدم الحق في تقييد عدد كبير من التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى بياناته الشخصية، كتطبيق التقويم أو الموقع، وخصصت لذلك قسماً خاصاً بالخصوصية في تطبيق الإعدادات. كما سمحت بالوصول لبعض أدوات التحكم من خلال قسم الموقع.

فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل (Android 10) وأردت التحكم في نوع البيانات، التي يمكن لتطبيقات وخدمات «غوغل» الوصول إليها من خلال قسم الخصوصية، اتبع الآتي: افتح تطبيق الإعدادات ومرر داخل نافذة الإعدادات حتى تصل إلى قسم «الخصوصية» Privacy وانقر فوقه، ثم انقر فوق خيار «مدير الأذونات والصلاحيات» Permission Manager، وبموجب ذلك ستظهر نافذة تضم كل فئات الصلاحيات، مثل الوصول للكاميرا أو الميكروفون وغيرها، وبعدها انقر فوق نوع الصلاحية أو الأذن لتري التطبيقات التي يمكنها الوصول إليه، فمثلاً لو قمت بالنقر فوق الاذن الخاص بالتقويم ستظهر نافذة جديدة تضم قسمين: الأول تحت مسمى Allowed ويضم مجموعة التطبيقات التي يمكنها الدخول إلى بيانات التقويم الخاص بك كتطبيق Gmail، بينما القسم الثاني فيضم التطبيقات الممنوعة من الوصول إلى هذه الصلاحية تحت مسمى Denied.