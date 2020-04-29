تحويل الصوت إلى قناة واحدة في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

يسمح نظام التشغيل «ويندوز 10» بعدد كبير من ميزات إضافة الطابع الشخصي، وذلك ليتوافق مع احتياجات كل مستخدم، لاسيما من يعانون بعض المشكلات السمعية والبصرية أو الحركية.

ومن هذه الميزات، السماح للمستخدم الذي يعاني مشكلة في السمع بإحدى أذنيه بتحويل الصوت كله إلى الأذن السليمة، بدلاً من توزيع الصوت على الأذنين، كما يمكن لمن يستخدم سماعة أذن واحدة الاستماع من قناة واحدة للصوت. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ويندوز 10»، وترغب في تحويل الصوت إلى قناة واحدة، اتبع الخطوات التالية: توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة وانقر فوق قائمة «إبدأ»، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة حتى تصل إلى ترس «الإعدادات» وانقر فوقه، ومن ثم ابحث داخل نافذة الإعدادات عن تبويب «تسهيل الوصول»، وانقر داخل اللوح الموجود يسار النافذة الجديدة فوق قسم «الصوت» Audio، ثم انتقل للجانب الأيمن ومرر حتى تصل إلى خيار «تشغيل الصوت الأحادي»، وحرك المؤشر الموجود أسفل الخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتشغيله.